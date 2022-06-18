Seçilen eserler sergileniyor 0:00 / 0:00

Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı resim sergisi, Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda seçkin davetli serginin açılışı öncesinde Nevmekân Sahil ile Hanım Sultanlar Müzesi’nin ortak bahçe alanında bir araya geldi

HABERTURK.COM

Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı resim sergisi açıldı. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şef ve yazar Ömür Akkor’un sadece yemek ve gastronomi değil başka alanlarda da değerli araştırma ve çalışmaları olduğunu söyleyerek şöyle dedi; “Ömür Akkor’la çok yakın zamanda Newyork’taki Hanım Sultanlar Sergimizde beraberdik. Şimdi de bugün resim ve resim sanatına olan ilgisinin yansımalarına hep birlikte tanık olacağız. Ömür Akkor’un tarih kitapları ve gastronomi araştırmaları aracılığıyla yemek kültürümüz hakkında çok sayda bilgi edinebiliyoruz. Anadolu’nun yemek kültürü konusunda çalışmalarıyla bu konuda öncü adımlar atan şefimiz, yazdığı kitapları, işlettiği mekânları, söyleşileriyle nadide çalışmalar yapıyor. Üsküdar olarak biz de bu tür çalışmaların yanında olmaya, yeni alanlar açmaya devam edeceğiz.”

Nevmekân Sahil Galeri'de açılan sergiye ilişkin konuşan Ömür Akkor ise her zaman resme meraklı olduğunu ve son 10 yıldır farklı sanatçıların eserlerini toplamaya başladığını söyledi. Akkor, ortaokul ve lise yıllarında da Avrupalı ressamlar üzerine eserler okuduğunu belirterek, "Sonra Türk resmini keşfettim. Son 10 yıldır resimler alıp biriktirmeye başladım. Aslında bir koruma, bir sonraki nesle saklama içgüdüsü vardı. Evet, sanat kazandıran bir şey, 'Bunları alırım, başka şekilde maddi olarak değerlendiririm' gibi bir histen ziyade bakmaktan keyif alıyorum. Özellikle geleneksel ve modern Türk ressamlarını seviyorum. Yeni nesil sanatçılara bir hayli ilgim var" dedi.

Sergide 19 sanatçının 69 eserinin yer aldığını dile getiren Akkor, şöyle devam etti; "Henüz sergileyemediklerimin bir kısmı da var. İnşallah onu başka bir sergide ortaya koyarız. Bir yandan da resmi yapan ressam ama eserde koleksiyonerin hayatından da izler bulabiliyorsunuz. Bence asıl bakış açısı burada değişiyor. Yani bir resmi bir sanatçının çizmesi, o resmin işini bitirmiyor. Aslında sana ortaklık, bir beğeni, onunla beraber orada olma hissini veriyor ve ben de buradan baktığımda kendi hayatımın ipuçlarını görüyorum."

Ömür Akkor, sanatın iyileştirici gücüne inandığını belirterek, "Ben her zaman resme başka bir bakış sergilemiştim. Bugün de sanatseverler aslında koleksiyonumdan bir parçayı görecekler ama bana göre hayatımdan bir kesiti görecekler. Belki Zennup Hanım'ın fotoğrafında Zennup Dükkanı'nın hikayesini, küçük heykeller var Tarkan Güveli'ye ait, orada da belki ilkokul arkadaşlarımı görecekler. Benim için müthiş keyifli. İlk kez koleksiyonumu sergileyip insanların beğenisine sunmak istedim" diye konuştu.

Yeni koleksiyonlar yapmaya devam edeceğine dikkati çeken Akkor, sözlerini şöyle tamamladı; "Hat koleksiyonum şu an 100 parça. Osmanlı gümüşlerini biriktiriyorum. Bir zaman koleksiyonum var. O da dünyada birbirinden farklı eski mekanizmalı saatler üzerine. Aslında ruhumda bir koleksiyonerlik var ve o parçaları insanlarla buluşturmayı çok seviyorum. Bugün onların karşısına resimle çıktım ama bir sefer sonra da bir zaman, İznik çinileri koleksiyonu, belki başka bir zaman da Avrupa porselenleri koleksiyonuyla çıkmaya devam edeceğim. İnsanın hayattan keyif almasını sağlayan çok fazla nüanslar var. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Bir sergiyi gezmenin hiçbir maliyeti yok. Çok keyifli de işler. Çocuklarımıza da bunun eğitimini vermeliyiz. Nevmekân Sahil'de de biliyorsunuz çok fazla öğrenci var. Öğrencilere bir bakış açısı, bir mutluluk ve bir estetik sunmak istedim."