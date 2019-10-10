10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Ömer Faruk Morkoç, 7 yaşında Amasya'da geçirdiği trafik kazasının sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen Ömer, hayata yazdığı şiirlerle tutundu. Yeniden yürüyebilmek için yazdığı şiirleri kitaplaştıran Morkoç, tedavisi için kitap gelirini kullanıyor.
"BİR TEDAVİ OLDUĞUNU FARK ETTİM"
Aşikar adlı ikinci kitabının geliriyle kök hücre tedavisi olan Morkoç, "Bir tedavim olduğunu fark ettim ama bunu maalesef devlet karşılamıyor. Ben bu tedaviyi yaptırmak istedim çünkü hayatımın tamamını bu şekilde geçirmek istemedim çünkü 7 yaşımda sadece ayaklarımı kaybetmedim, 7 yaşımda çocukluğumu kaybettim. 19 yaşımdayım hala çocukluğumu bulmaya çalışıyorum. Bunun için de devamlı çabalıyorum. Çocukluğumu bulmak için tedaviye başlamaya karar verdim, bu parayı bir şekilde bulacaktım. Emek verdiğim bir kitabım olduğunu düşündüm, sosyal medyada durumumu insanlara anlattım. "Bir kitap bir umut" adıyla kitabımı paylaşmaya başladılar" dedi.
Ömer Faruk Morkoç, "Altı seans tedavi olmak zorundayım. 4 seansı oldum, iki seansım kaldı. Bu tedavinin her seansta 30 bin lira maliyeti var. Benim durumumda olan bir insanın karşılayamayacağı bir ücret bu. Ben de bu ücreti kitabımla karşılamaya çalışıyorum. İnsanlardan yardım istiyorum, kendim için değil; çocukluğum, gençliğim, geleceğim adına bir şeyler istiyorum" diye konuştu.
"İNŞALLAH EN YAKIN ZAMANDA AYAKTA OLACAĞIM"
Tedavisinin iyi gittiğini ve bacağını yavaş yavaş hissetmeye başladığını vurgulayan Morkoç, "İnşallah en yakın zamanda ayakta olacağım. Şu ana kadar 7 bin kitap satıldı ama yetersiz kaldı. Şu an 15 bin civarında kitap satılması gerekiyor" dedi.
Morkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir şeyler yapmayınca engellisin, hayata 1-0 geriden başlıyorsun. Engelli insanlar hayata eksilerden başlar. Ben eksilerden yukarılara doğru çıkmaya çalıştım hep, bunu da başardığıma inanıyorum."
İLK HEDEFİ YÜRÜMEK, SONRAKİ HEDEFİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK
Hayalinin ne olduğunu sorduğumuz Ömer Faruk Morkoç, şu yanıtı verdi: "İlk önce yürümek tabii ki. Daha sonra Nobel ödülü almak var hayallerimin arasında. Küçüklüğümden beri hayalim, gezmeyi çok isterim. Ayağa kalkjtığımda Türkiye'den başlayıp dünyayı gezmek istiyorum. 12 yıldır tekerlekli sandalyedeyim, benim hayatım çok kısıtlı. "Hayallerim sığmıyordu dört tekerlik üzerine ben de sahiplendim gökyüzünü" diyerek kendimi insanlara daha iyi anlatmaya çalıştım. Hayatımda hiç uçmadım diyebilirim, uçarak farklı ülkelere gitmek, insanları görmek ve dünyayı tanımak istiyorum."
"Tam olmak değildir ki
Ya da kusursuz olmak
İnsanı kusurlarıyla sevebilmektir
İnsan olmak..."
Dizeleriyle başlayan şiirinin en sevdiği şiir olduğunu söyleyen Ömer Faruk Morkoç, "İnsan Olmak" adlı şiirini Habertürk için okudu.
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