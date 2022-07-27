Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Almanya 2. Ligi olan Bundesliga 2'ye kiralandı. Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.