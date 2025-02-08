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        Ömer Erdoğan: Bazı futbolcular gitmek istemiyor

        Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı futbolcular gitmek istemiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:05
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        "Bazı futbolcular gitmek istemiyor"
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        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

        "İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ"

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Bazı talihsizlikler yaşadık. Talihsiz bir gol yedik. Tolga ve Ziya gibi futbolcuların sakatlanıp çıkması bizim işimizi daha zorlaştırdı. Hamleler yaptık, ikinci yarı çok üretken olmadık. İstemediğimiz bir sonuç. Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık. Yarından itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

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        "OYUNCULARIMIZ SAHADA GEREKEN MÜCADELEYİ VERDİLER"

        Bir gazetecinin "Kupada hükmen mağlubiyet sayılmanız takımın moralini etkiledi mi?" sorusuna Erdoğan, "Talihsiz bir kupa haftası yaşadık. Bu tür maçlar oyuncuların ekstra motive olduğu maçlar. Biz 1 puan değil 3 puan için çıkmıştık. Kupadaki talihsiz olayla ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Onla ilgili de bir başvurumuz oldu ve ilerleyen günlerde sonucu çıkacak. Son zamanlarda çok sakat futbolcumuz vardı. Sayısız anlamda zaten sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Sahada oyuncular elinden gelen mücadeleyi verdiler" yanıtını verdi.

        "TALİHSİZLİK YAŞIYORUZ"

        Sakat futbolcuların durumu hakkında yöneltilen soruya ise Erdoğan, "Talihsizlik yaşıyoruz. Rodrigues’in sakatlığı uzun bir sakatlık 3-4 haftası daha var. Emrah idmanda sakatlandı. Samba Antalya kampında sakatlandı. Uğur’un alt adalesinde bir problem vardı. Fode’nin dizinde bir sorun vardı" diye konuştu.

        "FUTBOLCULAR GİTMEK İSTEMİYOR"

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kontenjanımız dolu, bazı oyuncularla devam etmeyeceğimizi söyledik ancak futbolcular gitmek istemiyor. Yine arayışlarımız devam ediyor. Aslında ihtiyacımız da var. Rekabete girecek oyuncuya ihtiyacımız var ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

        "BU TÜR ŞEYLER HER YERDE OLUYOR"

        Bir basın mensubunun, "Taraftarlar maçta yönetimi istifaya çağırdı. Neler söylersiniz?" sorusuna ise Erdoğan şu yanıtını verdi:

        "Taraftarlar farklı bir skor bekliyorlar. Burada yönetim kurulumuz iyi niyetli çalışıyor. Bu ekonomik sıkıntıda kulüp yönetmek zor. Kendi cebinden para veriyorlar. Eminin şuan onlarda çok memnun değiller. Futbolda bu olabiliyor. Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte çıkmamız gerekiyor. Taraftar bizim en büyük gücümüz. Birlik olmamız gerekiyor. Zor günlerde kenetlenmemiz gerekiyor. Şuan öyle bir dönem yaşıyoruz. Bu tür şeyler her yerde olan şeyler. Takıma herkesin sahip çıkması lazım. Taraftarı mutlu etmek için mücadelemizi vermeye çalıştık. Taraftarımızdan özür dileriz, onlar daha iyi skoru hak ediyorlar. Biz bunlardan ders çıkaracağız. İnşallah bir an önce yukarıya çıkacağız."

        "BEŞİKTAŞ TARAFTARININ SEVİYESİNE DÜŞMEYECEĞİM"

        Son olarak, maçta Beşiktaş tribünlerinden kendisine yönelik yapılan tezahüratlara ise Ömer Erdoğan, "O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Başka bir şey derdim de o seviyeye düşmek istemiyorum. Beşiktaş taraftarı maç saati ile ilgili tepki gösterdi bana. Bu maç saati 14 gün önce belirlendi. Ben buna tek başıma karar verecek yetkide değilim. Oyuncular da maçın aynı saatte oynanmasını istediler. Eski Sivas soğukları yok. Biz bu konuda bir değişikliğe gitmedik. Sosyal medyada farklı yansıtılıyor. Onların seviyesine düşmeyeceğim" diye konuştu.

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