Ömer Dönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Türk sinemasında 'Ömercik' rolüyle hafızalara kazınan ve çocuk yaşında birçok dizi ve filmde yer alan Ömer Dönmez'in bugün hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte, Ömer Dönmez hakkında detaylar haberimizde...



ÖMERCİK ÖMER DÖNMEZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ömercik lakaplı Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. 60 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60’lı ve 70’li yıllarda 40’a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik’ adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik’le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses’i ‘Ayşecik’le Ömercik’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.

Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu ise kuzeni oluyordu.