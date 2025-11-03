Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik kararın, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olmasını diledi.

        UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        "TÜM İNSANLIĞA ARMAĞAN OLSUN"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesinin Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uluslararası işbirliğini daha da güçlendireceğini bildirdi.

        Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, UNESCO'nun 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan ettiğini anımsattı.

        Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nda alınan bu kararın, Türkiye'nin kardeş Türk devletleriyle birlikte hazırladığı ve 26 ülkenin eş sunucu olarak yer aldığı ortak bir girişim olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Türk dillerinin görünürlüğünü artıran bu tarihi adım, ortak hafızamız olan Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uluslararası işbirliğini daha da güçlendirecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü tüm insanlığa armağan olsun."

        "DİL, BİR MİLLETİN HAFIZASI, KÜLTÜRÜN TAŞIYICISIDIR"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dil, bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık'ın, Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Türkiye ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu anlamlı kararın, Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Duran, "Dil, bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Habertürk Anasayfa