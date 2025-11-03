Ömer Çelik, UNESCO'nun kararını kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik kararın, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olmasını diledi.

UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesinin Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uluslararası işbirliğini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, UNESCO'nun 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan ettiğini anımsattı.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nda alınan bu kararın, Türkiye'nin kardeş Türk devletleriyle birlikte hazırladığı ve 26 ülkenin eş sunucu olarak yer aldığı ortak bir girişim olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk dillerinin görünürlüğünü artıran bu tarihi adım, ortak hafızamız olan Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uluslararası işbirliğini daha da güçlendirecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü tüm insanlığa armağan olsun."

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen UNESCO’nun 43. Genel Konferansı’nda alınan bu karar, ülkemizin kardeş Türk devletleriyle birlikte hazırladığı ve 26 ülkenin eş sunucu olduğu ortak bir girişimdir.



"DİL, BİR MİLLETİN HAFIZASI, KÜLTÜRÜN TAŞIYICISIDIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dil, bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık'ın, Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.