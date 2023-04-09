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Ömer Çelik Meclis’e dönüyor

AK Parti yönetiminde ve geçmiş hükümetlerde bakanlık görevleri üstlenen ve halen Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik, Adana'dan birinci sırada aday gösterildi

Giriş: 09.04.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ömer Çelik Meclis’e dönüyor
Ömer Çelik Meclis’e dönüyor
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HABERTURK.COM

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala partiler, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerine sundu.

Kabinedeki 15 bakan milletvekili adayı olurken, geçmiş AK Parti hükümetlerinde bakanlık görevleri üstlenen ve halen Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini yürüten Ömer Çelik, Adana'da 1. sıradan aday gösterildi.

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

13 Eylül 2015 tarihinden sonra Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini yaptı.

65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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