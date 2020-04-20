Omega3; vücut tarafından üretilemeyen ve vücudun fonksiyonel gelişmesi için gerekli olan yağ asitleridir. Kanın pıhtılaşması, kalp ve damar sağlığı, beyin hücresindeki zarın oluşmasına etkisi gibi birçok özelliği vardır. Ayrıca hipertansiyon, romatoid artrit ve bağışıklık sistemi hastalıklarında da etkilidir. Omega3 ancak takviye olarak alınabildiği için eksiklileri kalp ve damar sağlığına hasar vermekte, ciltte kuruluk, saçlarda kırılma, dikkat dağınıklığı, alerjik rahatsızlıklar, göz kuruluğu gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Omega 3’ün Faydaları Nelerdir?

Kötü kolesterolü düşürmede fayda sağlar. İyi kolesterolde de düşük olduğu durumlarda yükseltir.

Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir. Özellikle balık yağındaki Omega3.

Omega3’teki yağ asitleri (EPA ve DHA),kandaki yağ oranını düşürerek kalp krizi riskini azaltıyor. Ayrıca düzenli alımı, damar sertliğini ve tıkanıklık oluşturan plaklara engel oluyor.

Eklem iltihabı( Romatoid Artrit) de ağrıları azaltmada ve hareketlerde gelişme sağlamaya faydalıdır.

Depresyon tedavisindeki ilaçlarla birlikte alınması fayda sağlamaktadır. Ancak ters etkisi olduğu ve bu nedenle doktora danışmadan kullanılması önerilmez.

Astım hastalığında da etkili olan Omega3, nefes almayı kolaylaştırıcı ve hafifletici etkisi vardır.

Omega3 meme, prostat ve kolon kanserinden korunmak için alınmalıdır. Ayrıca kolon kanseri ilerlemesini yavaşlattığı görülmüştür. Ancak bazı araştırmalarda prostat kanserini tetiklediği söylenmektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluklarda gelişime ve de zihinsel fonksiyonlara yararı vardır.

Ağrılı adet dönemlerinde(Dismenore),Omega3 tüketimi belirtilerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Egzersiz yaparken alındığında yağ yakıcı özelliğe sahiptir.

Kalp damar ameliyatlarından sonra, doktor kontrolünde iyileşme sürecini kısaltıyor.

Kansere bağlı düşük kiloyu engellemektedir.

Haftada bir kez balık yemek, yaşa bağlı sarı nokta hastalığını önlemede yardımcı oluyor.

E vitamini, kekik ve balık yağı beraber tüketilirse, çocuklarda dyspraxia hastalığının neden olduğu hareket kaybının azalmasını önlemektedir.

Ciltte harici kullanımda sedef hastalığına fayda sağlamaktadır.

Alzheimer hastalığında beyin fonksiyonlarına iyi gelmektedir.

Haftada 3 kez balık tüketimi katarakt oluşma riskini azaltmaktadır.

Haftada 2 kez balık yemek inme riskini önlemede yardımcı olmaktadır.

Bazı durumlarda Omega3 alımı sakınca yaratabilir. Günlük alım miktarı ve dikkat edilmesi gereken noktalar ve zarar verdiği hastalıklar hakkında, hekim tarafından tavsiyeler alınabilir.