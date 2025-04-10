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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'da, 11 yıl önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra pamuk çuvalı içerisinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümüyle ilgili aralarında anne, baba ve bazı akrabalarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı, 4 kişi tutuklandı. Nöbetçi hakim şüphelilerden, Zehra'nın amcası İsmail Topdağ, amcasının oğlu Hasan Topdağ ile akrabaları Ceylan Topdağ ve Kadriye Topdağ'ın tutuklanmasına diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:33
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        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
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        Şanlıurfa'da, 11 yıl önce 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında baba ve üvey annenin yanı sıra bazı akrabaların da bulunduğu 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Akdilek Mahallesi'nde 2014 yılında kaybolduğu belirtilen Zehra Topdağ'ın pamuk çuvalları arasında cesedinin bulunması olayıyla ilgili kurulan özel ekip yeni bulgulara ulaştı.

        Yeni deliller ışığında, Topdağ'ın babası ve üvey annesi ile bazı akrabalarının aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çocuğun yakını 4 kişi tutuklandı, baba ve ağabey hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde 25 Ocak 2014'te ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ'a ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce yapılan aramalarda Topdağ, bir gün sonra pamuk çuvalları arasında ölü bulunmuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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