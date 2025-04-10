Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, 11 yıl önce 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında baba ve üvey annenin yanı sıra bazı akrabaların da bulunduğu 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Akdilek Mahallesi'nde 2014 yılında kaybolduğu belirtilen Zehra Topdağ'ın pamuk çuvalları arasında cesedinin bulunması olayıyla ilgili kurulan özel ekip yeni bulgulara ulaştı.

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Yeni deliller ışığında, Topdağ'ın babası ve üvey annesi ile bazı akrabalarının aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çocuğun yakını 4 kişi tutuklandı, baba ve ağabey hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde 25 Ocak 2014'te ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ'a ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce yapılan aramalarda Topdağ, bir gün sonra pamuk çuvalları arasında ölü bulunmuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.