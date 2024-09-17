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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümlü kazaya neden olan sürücünün cezası istinafta artırıldı | Son dakika haberleri

        Aydın'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün cezası istinafta artırıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde çarptığı otomobildeki 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen tır sürücüsünün cezası, istinafta artırılarak 10 yıl 8 aya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:28
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        Ölümlü kazaya neden olan sürücünün cezası istinafta artırıldı
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        İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tır sürücüsü Serkan Hızlı'ya verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasına avukatların itiraz etmesi üzerine dosyayı yeniden inceledi.

        14. Ceza Dairesindeki duruşmada avukatların savunmaları ve müşteki yakınlarının ifadeleri dinlendi.

        Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını ancak bilinçli taksir halini oluşturan hareketlerin niteliği gözetildiğinde bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının alt sınırdan yapılmasının yasaya aykırı görüldüğünü ifade etti. Cumhuriyet savcısı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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        Avukatların savunmalarının ardından ceza dairesi, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

        Daire, sanığın eylemi bilinçli taksirle işlediği kanaatine vararak cezayı 1/3 oranında artırıp, 10 yıl 8 aya çıkardı. Ayrıca, sanığın ehliyetine de 3 yıl süreyle el konuldu.

        "TAKOMETRELERLE OYNANDIĞI KONUSUNDA BİLGİLER VAR"

        Kazada ağır yaralanan ve yürüme güçlüğü çeken tıp fakültesi öğrencisi Beste Tibet Ceylaner'in annesi Gülay Ceylaner, karara ilişkin yaptığı açıklamada, verilebilecek en yüksek cezalardan birinin verildiğini söyledi.

        Ehliyetine el konulma süresinin az olduğunu düşündüğünü kaydeden Ceylaner, "Bir sebeple ölüme neden olmuşsa kişi bunun cezasının çok yüksek olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalı. Takometrelerle oynandığı konusunda bilgiler var. Eğer oynanması olayını cezası çok daha yüksek olsa belki kimse oynayamaz. Takometre 70 gösteriyordu ama hızı 90-100 olduğunu biliyoruz." dedi.

        Aydın'ın Söke ilçesinde 24 Ocak 2023'te Serkan Hızlı idaresindeki 33 AHM 165 plakalı tır, karşı şeride geçip, Beste Tibet Ceylaner'in yönetimindeki 06 EMR 33 plakalı otomobile çarpmış, kazada 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu ölmüş, sürücü Ceylaner ile araçtaki 1 kişi de yaralanmıştı.

        Kazaya ilişkin "hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tır sürücüsü Serkan Hızlı, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.

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