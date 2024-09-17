Ölümlü kazaya neden olan sürücünün cezası istinafta artırıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tır sürücüsü Serkan Hızlı'ya verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasına avukatların itiraz etmesi üzerine dosyayı yeniden inceledi.

14. Ceza Dairesindeki duruşmada avukatların savunmaları ve müşteki yakınlarının ifadeleri dinlendi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını ancak bilinçli taksir halini oluşturan hareketlerin niteliği gözetildiğinde bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının alt sınırdan yapılmasının yasaya aykırı görüldüğünü ifade etti. Cumhuriyet savcısı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ehliyetine el konulma süresinin az olduğunu düşündüğünü kaydeden Ceylaner, "Bir sebeple ölüme neden olmuşsa kişi bunun cezasının çok yüksek olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalı. Takometrelerle oynandığı konusunda bilgiler var. Eğer oynanması olayını cezası çok daha yüksek olsa belki kimse oynayamaz. Takometre 70 gösteriyordu ama hızı 90-100 olduğunu biliyoruz." dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 24 Ocak 2023'te Serkan Hızlı idaresindeki 33 AHM 165 plakalı tır, karşı şeride geçip, Beste Tibet Ceylaner'in yönetimindeki 06 EMR 33 plakalı otomobile çarpmış, kazada 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu ölmüş, sürücü Ceylaner ile araçtaki 1 kişi de yaralanmıştı.