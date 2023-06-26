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'Ölümlü Dünya 2'nin çekimlerine başlandı

Giriş: 26.06.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
'Ölümlü Dünya 2'nin çekimlerine başlandı
En sonunda çekimlere başladılar
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'Ölümlü Dünya 2'nin çekimlerine en sonunda başlanabildi. Serinin ikinci filminin çekimleri aslında 2020'de gerçekleştirilecekti. Ne var ki pandemi nedeniyle ertelenen çekimlere geçtiğimiz günlerde başlandı

'Ölümlü Dünya', 2018'de gösterime girdi ve 585.145 kişi tarafından izlendi.
Komedi türündeki 'Ölümlü Dünya', gösterimden çıktıktan sonra fenomen hale gelerek, geniş bir hayran kitlesi oluştu.

Yapımcısı Taff Pictures, bunun üzerine ikincisini çekmeye karar verdi vermesine ama 2020'de sete çıkmaya hazırlık yapılırken pandemi patladı.

'Ölümlü Dünya 2'de mutlu sona ulaşıldı.
Filmin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Serinin ilk filminde olduğu gibi başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan paylaşıyor.

Ali Atay'ın yönettiği ve Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte senaryosunu yazdığı 'Ölümlü Dünya 2', gösterime yeni sinema mevsimimde girecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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