Ölümcül Çarpışma filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına çekecek Ölümcül Çarpışma filmi, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Jackie Chan ve John Cena'nın yer aldığı film, Orta Doğu'daki bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla başlayan soluksuz bir mücadeleyi konu alıyor. Saat 20.00'de yayınlanacak yapım, sinemalarda büyük ilgi görmüş ve izleyicilerden tam not almıştı. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
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Jackie Chan ve John Cena’nın başrollerini paylaştığı, aksiyon dolu Ölümcül Çarpışma filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Büyük ilgi gören yapım, Orta Doğu’da bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasının ardından, çalışanları korumaya çalışan özel güvenlik personelinin nefes kesen mücadelesini anlatıyor. Saat 20.00’de yayınlanacak olan film, yüksek temposu ve aksiyon sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte Ölümcül Çarpışma hakkında merak edilenler...
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ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.
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ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI KİMLER?
Chris Van Horne: John Cena
Luo Feng: Jackie Chan
Owen Paddock:Pilou Asbæk
Xiao Wei:Zhenwei Wang
Raider:Rachael Holoway
Non-Chinese Contractor:Max Huang
Max Huang: Amadeus Serafini
Henry Van Horne:Amadeus Serafini
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