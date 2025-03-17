Jackie Chan ve John Cena’nın başrollerini paylaştığı, aksiyon dolu Ölümcül Çarpışma filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Büyük ilgi gören yapım, Orta Doğu’da bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasının ardından, çalışanları korumaya çalışan özel güvenlik personelinin nefes kesen mücadelesini anlatıyor. Saat 20.00’de yayınlanacak olan film, yüksek temposu ve aksiyon sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte Ölümcül Çarpışma hakkında merak edilenler...