Sosyal medyada "Neşe Karaböcek öldü" iddialarına yanıt geldi. Radyo programcısı ve OSSİ Müziğin sahibi Hakan Eren, Neşe Karaböcek'in öldüğü iddialarını yalanladı. Neşe Karaböcek kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

"NEŞE KARABÖCEK ÖLDÜ" İDDİALARINA YANIT

Neşe Karaböcek'in öldüğüne dair çıkan haberlere Radyo programcısı ve OSSİ Müziğin sahibi Hakan Eren, yanıt verdi. Hakan Eren yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar sosyal medyada yayınlanan Neşe Karaböcek vefat etti haberleri asılsızdır. Neşe Karaböcek'in sağlığı yerindedir. Bu haberi uyduranları Allah'a havale ediyorum"

NEŞE KARABÖCEK KİMDİR?

Asıl adı Neşecan Göktürk olan ve henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle 1947 yılında İstanbul' da doğdu. Henüz 2,5 yaşındayken babasının tayininin Ankara' ya çıkması nedeniyle oraya taşıdı.

Neşe Karaböcek ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974' te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı. Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evliliktende Hasan adını verdiği bir oğlu daha oldu.

Hemen hemen her tür müziği denemiş ve sayısız 45'lik plak, LP ve kaset/CD doldurmuştur. Ayrıca 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamış ve 90'lı yılların ortalarına kadar ismini zirvede tutmayı başarabilen ender sanatçılardan biri olmuştur. 1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü almıştır. 1981 yılında Altın Plak adlı müzik şirketini kuran sanatçı, "Arabeskin anası" olarak bilinmekte olup yaşamını çocukları ile birlikte sürdürmektedir.