'Ölü Yatırım' ile kariyer sıçraması 

2016 yapımı 'Müthiş Bir Film'in senaryosunu yazan Serkan Dağlı, gösterime 2 Ağustos'ta girecek olan 'Ölü Bir Yatırım' ile kariyerinde sıçrama yaşayacak.

Serkan Dağlı, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı 'Ölü Yatırım'da 'Ferit' karakterini canlandırdı.

Neslihan Yıldız Alak'ın yönettiği 'Ölü Yatırım'da Serkan Dağlı'ya başrollerde Anıl Çelik, Öykü Çelik, Köksal Engür, Ceren Kaplakarslan ve Nursel Köse eşlik etti. Marka Film Akademisi'nin yapımcısı olduğu 'Ölü Yatırım', beyazperdeye aksiyon sahneleriyle bezeli komedi filmini yansıtacak.