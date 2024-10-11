Olur ilçesi Çataksu Mahallesi sakinlerinden Engin Atmaca, "Yaklaşık iki aydır yolumuz kapalı. Hiç kimse buraya müdahale etmiyor, köylerimizde adeta mağdur kaldık. Beşkaya Mahallesi'nden geçen stabilize yolun da bakımı yapılmadığı için öğrenciler okula geç kalıyor" dedi.

Aynı mahalleden İsfendi Kaya da (80), "İki aydır yolumuz kapalı. Ne ilimize gidebiliyoruz ne de ilçeye gidebiliyoruz, perişan haldeyiz, köyümüzün yolu dahi yok. 80 yaşında bir adamım ve hastayım. Hastaneye gitmekte zorluk çekiyorum" diye konuştu.