Oltu-Artvin kara yolu 42 gündür kapalı
Erzurum'da, Oltu-Artvin kara yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasındaki kısmı, 31 Ağustos'ta meydana heyelan nedeniyle 42 gündür kapalı. Olur ilçesi Şalpazarı Mahalle Muhtarı Erdinç Acar, "Yolumuzda şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Kış ayları yaklaşmakta ve bizleri daha da zor durumlar bekliyor. Kışa girmeden yolumuzun açılsın" dedi. Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay da "Mahallemiz sebzecilikle uğraşıyor. Oltu yolu kapalı olduğu için Kars'a, Ardahan'a, Göle'ye gidip sebze meyve satamıyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvan pazarına mallarını götüremiyor, üretim yapıyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz, elimizde kaldı" diye konuştu
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Olur ilçesi Taşlıköy Mahallesi ile Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi arasında kalan Ayvalı Barajı kıyısında dağdan kopan kayalar yolu tamamen kapattı.
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İki ilçenin yolu kullanan Ayvalı, Taşlıköy, Çataksu, Şalpazarı mahalleleri sakinlerinden bir grup, muhtarlar ile birlikte heyelan noktasında bir araya gelip, 42 gündür kapalı olan yollarının kış gelmeden açılması için açıklamada bulundu.
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Olur ilçesi Çataksu Mahallesi sakinlerinden Engin Atmaca, "Yaklaşık iki aydır yolumuz kapalı. Hiç kimse buraya müdahale etmiyor, köylerimizde adeta mağdur kaldık. Beşkaya Mahallesi'nden geçen stabilize yolun da bakımı yapılmadığı için öğrenciler okula geç kalıyor" dedi.
Aynı mahalleden İsfendi Kaya da (80), "İki aydır yolumuz kapalı. Ne ilimize gidebiliyoruz ne de ilçeye gidebiliyoruz, perişan haldeyiz, köyümüzün yolu dahi yok. 80 yaşında bir adamım ve hastayım. Hastaneye gitmekte zorluk çekiyorum" diye konuştu.
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Çataksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Günaydın, "Bu yol bizim Doğu Karadeniz'e bağlantı yolumuz. İki aydır bu yol kapalı çok zorluk çekiyoruz. İlçemize ve ilimize gidemiyoruz. Bağlantımız kesildi, dağdan bayırdan gitmek zorunda kaldık. Yetkililere sesleniyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve bir derdimize çare olurlar" şeklinde konuştu.
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Olur ilçesi Şalpazarı Mahalle Muhtarı Erdinç Acar şöyle konuştu: "Şu an bulunduğumuz yer Artvin yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasında. Yolumuz heyelan nedeni ile yaklaşık iki aydır kapalı durumda. Yolumuzda şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Bölgemiz zorlu. Bu coğrafyada yaşayan insanlarız. Burada adeta bekçilik görevi gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Devlet yetkililerinden yol olarak hizmet vermesini istiyoruz. Kış ayları yaklaşmakta ve bizleri daha da zor durumlar bekliyor. Kışa girmeden yolumuzun açılsın."
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Oltu ilçesi Ayvalı Mahalesi Muhtarı Yunus Ay, "Mahallemiz sebzecilikle uğraşıyor. Oltu yolu kapalı olduğu için Kars'a, Ardahan'a, Göle'ye gidip sebze meyve satamıyoruz. Yol güzergahımız kilometre olarak uzayınca nakliye masraflarından dolayı götürdüğümüz sebze ve meyvelerimiz bizi kurtarmıyor. O yüzden meyve sebzelerimiz çürüyor, değerlendiremiyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvan pazarına mallarını götüremiyor, üretim yapıyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz, elimizde kaldı" ifadelerini kullandı.
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