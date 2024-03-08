'Olma Hali' sergisi İstanbul'da

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Londra merkezli, Türk-İngiliz çağdaş sanatçı Seçil'in sergi için özel üretilmiş olan resimleri 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında adas İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşuyor. İki ülke arasında köprüler kuran ressamın İngiltere'den yola çıkarılarak, ana taşıma sponsoru THY ve diğer taşıma sponsoru ALFA Freight ile İstanbul'a ulaştırılan ve bir voleybol sahası uzunluğundaki 18 metrelik Being (Olma Hali) 12 parçadan oluşuyor. Sergide 1,80m x 18m boyutundaki bu muhteşem eserinin yanı sıra Seçil'in modüler bir kurguyla 30x30cm boyutunda 30 parça tuvali birleştirerek oluşturduğu çalışması (Harmoni) da yer alıyor.

Seçil, geçirdiği dönüşüm yolculuğunda aynı zamanda kendisine soyadı olarak da seçtiği Being'i (Olma Hali) sergisinin ismi olarak da belirlerken, “Her şeyde bir varlığı parıldatan benim olma halimdir” diyen Rupert Spira'nın kitabi ve onun Oxford'da katıldığı söyleşisi ve meditasyon pratikleri ile ilişkilendiriyor. Spira'nın yanı sıra yaptığı okumalar ve deneyimlerinde sanatçı, çok erken yaşlarında keşfettiği alana kendini bırakabilirken bulmuş olduğunu belirtiyor. Serginin tamamındaki kurgu bu metafizik alanla ilişkilendiriliyor.

Ressamın yapıtları genelde, soyut kavramları ve deneyimleri aktarmak için çeşitli formlar kullanarak ve metafizik içgörüleri geometri dili aracılığıyla estetik bir görsel forma dönüştürerek sanatsal ifadesini buluyor. Tuvallerinde geometri evreninden esinlenen desenlerin sembolik önemi keşfedilirken metafizik alemin ve içsel deneyimlerin farklı yönleri de temsil ediliyor. Burada bir açıdan sanat eserlerinin felsefi sorgulamaların görsel bir tezahürü olarak nasıl hizmet ettiği, spiritüel kavramların ve matematiksel kesinliğin birbirine bağlılığını nasıl somutlaştırdığı da görülebiliyor.

“Köprüler kurma” niyetini eserlerine taşıyan Seçil'in geometrik evreninde soyut kavramlar ile somut formlar arasında kurduğu etkileşim çok çarpıcı. Çalışmalarında metafizik ve geometri arasındaki simbiyotik ilişkinin altını çizen Seçil'in sanatsal pratiğinin önemi üzerine düşünmek isteyenler sergiyi ilk elden deneyimlemeye davet ediliyor.

Sergi 4 Mayıs 2024 tarihine dek adas İstanbul'da izlenebiliyor.