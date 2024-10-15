Olivia Rodrigo konser sırasında sahnedeki deliğe düştü

'Guts' adlı dünya turnesi kapsamında dün Avustralya'da konser veren Olivia Rodrigo, sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı.

Melbourne şehrindeki Rod Laver Arena'daki konserde Olivia Rodrigo, sahnedeki dekorda yer alan devasa deliğin içine düştü.

Sahnenin altına düşen ünlü pop yıldızı bir anda sahneden kayboldu. Kaza sonrası hızla düştüğü boşluktan yukarı tırmanan ve yeniden sahnede görünen 21 yaşındaki Olivia Rodrigo; "Aman Tanrım, çok eğlenceliydi. İyiyim. Bazen sahnede bir delik oluyor, hepsi bu. Nerede kalmıştık?" diye konuştu ve konserine devam etti.

Kaza anını görüntüleyen seyirciler, videoyu sosyal medyada paylaşınca Olivia Rodrigo'nun düşüşü gündem haline geldi. Ünlü şarkıcının pek çok hayranı, durumun çok iyi üstesinden geldiğini ve konserine devam ettiğini belirterek, şarkıcıyı takdir ettiğini belirten yorumlar yaptı. Rodrigo, sahnedeki düşme anını gösteren bir hayran videosunu kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Time dergisi, Olivia Rodrigo'yu, 2021'de henüz 18 yaşındayken 'Yılın Eğlence Kişisi' olarak ilan etmişti. Müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Rodrigo'nun üç Grammy, dört MTV Video Müzik ödülü bulunuyor.