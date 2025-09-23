Habertürk
        Olivia Culpo, bebeğini Amerikan futbolcusu eşinin maçına götürdü - magazin haberleri

        Olivia Culpo, bebeğini Amerikan futbolcusu eşinin maçına götürdü

        ABD'nin en güzeli seçildikten sonra Kainat Güzellik Yarışması'nı da kazanan ve dünya çapında tanınan bir model haline gelen Olivia Culpo, anneliğin tadını çıkarıyor. Culpo, küçük kızını eşi Christian McCaffrey'in maçına götürdü ve "En tatlı taraftar" olarak yorumlanan bebeğinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:28
        "En tatlı taraftar"
        2012 ABD Güzeli ve Kainat Güzeli ünvanlarının sahibi olan Olivia Culpo, bir yandan modellik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken, bir yandan da anneliğin tadını çıkarıyor. 33 yaşındaki Culpo, Amerikan futbolu yıldızı Christian McCaffrey ile sürdürdüğü mutlu evliliğini temmuz ayında kucağına aldığı bebeğiyle taçlandırdı.

        Ünlü model, iki aylık kızı Colette’i hafta sonu ilk kez babasının maçına götürdü. Olivia Culpo, maç sonrası stadyumdan kızıyla babasının duygu dolu buluşma anlarının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü modelin bu ilk maç günü için yaşadığı heyecanla ilgili paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

        Olivia Culpo ve eşi Christian McCaffrey'in sevgi yumağı oluşturdukları fotoğraflarda, minik bebek için; "En tatlı taraftar" yorumları yapıldı.

        Olivia Culpo, bebeğine eşi Christian McCaffrey'in San Francisco 49ers takımı formasını giydirdi.

        Olivia Culpo ile 29 yaşındaki Christian McCaffrey, 2019’da aşk yaşamaya başlamış, 2023’te nişanlanıp bir yıl sonra da evlenmişti. Ünlü model, mart ayında hamilelik haberini vermiş, hamilelik serüvenini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı.

        Uzunca bir süredir endometriozis (çikolata kisti) hastalığıyla mücadele eden ve bunun annelik şansını elinden almasından korkan Olivia Culpo, anne olamayacağından korkuyor ve bu yüzden gözyaşı döktüğünü de saklamıyordu.

        Hamile kaldıktan sonra yaptığı bir paylaşımda; “Hayatımın en büyük ayrıcalığı, bu vücudun bebeğim için bir yuva haline gelmesini izlemek oldu” ifadesini kullanmıştı.

        Olivia Culpo, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapıyor
        Olivia Culpo, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapıyor
