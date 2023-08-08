Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla turnuva dışına iten ve 3. ön eleme turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray, şimdi de Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile play-offlara kalmak için kozlarını paylaşacak. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'ine ilişkin detaylar...