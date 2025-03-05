Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 28. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Unipol Forum'da oynanacak mücadele öncesinde, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko basket maçının tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte EuroLeague Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçının yayıncı kuruluşu...
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Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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MİLANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 6 Mart Perşembe günü saat 22:30'da başlayacak.
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MİLANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Unipol Forum’da oynanacak mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 3 Mart Pazartesi günü Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz parkeden 83-87 galip ayrılarak 18. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 19, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic 14’er sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin’in sakatlığı bulunuyor.