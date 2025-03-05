Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...