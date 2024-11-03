Olgun Şimşek: Çaresizlikten oyuncu oldum
Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Olgun Şimşek, hayatının "Bundan olmaz" sözüyle şekillendiğini ve bunun sonucunda profesyonel bir oyuncu olduğunu söyledi
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'Bir Demet Tiyatro', '7 Numara', 'Kapalıçarşı', 'Yalan Dünya' ve 'Terzi' gibi birçok yapımda yer alan Olgun Şimşek, TRT World Citizen tarafından düzenlenen 'Humanitarian Film Festival' (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.
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"BEN SOLİST DEĞİLİM"
Atölye öncesi kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Olgun Şimşek, yer aldığı projelerde türkü seslendirmenin keyifli olduğunu belirterek; "Ben solist değilim. Bir dizi veya arkadaşımın YouTube programı vesile oluyor. Şarkı türkü söylüyoruz ama asıl işim oyunculuk" dedi.
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"ÇARESİZLİKTEN OYUNCU OLDUM"
Olgun Şimşek, atölyede ise oyunculuk mesleğinin iletişimle ilgili olduğunu ve bir oyuncunun kendini doğru ifade edebilmesi gerektiği bilgisini vurguladı.
Konservatuvara 1988 senesine girdiğinden bahseden Olgun Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: O zamanlar 2 - 3 tane konservatuvar vardı. 50 kişi gibi bir oyuncu adayı giriyordu. Zaten TRT vardı. Konservatuvara girerken "Bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım" diye bir hedefim yoktu. Tiyatro diye bir şey de var. Bu da "Hünerli bir çocuk" dediler. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi "Buymuş" deyip buldum.
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"BENİM HAYATIM 'BUNDAN OLMAZ'LA BAŞLADI"
Hayatında "Bundan olmaz" cümlesini geçmişte sık sık duyduğunu dile getiren Olgun Şimşek, "Bir gün bir oyun yapmak istersem oyuna öyle başlamak istiyorum. Benim hayatım 'Bundan olmaz' ile başladı. 'Bundan olmaz' ile konservatuvardaydım. 'Bundan olmaz' ile profesyonel oldum. Hep bir kendini ispat, kendini bir ifade biçimi hasıl oldu" diye konuştu.
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"DÜĞÜNLERDE ŞARKI SÖYLEYEN BİR ADAMDIM"
Olgun Şimşek, meslek seçiminde "Keşke şunu olsaydım" demediğini ancak çevresinin müzisyen olmasını beklediğini anlatarak; "Düğünlerde şarkı söyleyen bir adamdım. Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci, 'Senin kesinlikle oyuncu olman lâzım' demişti bana. Beni konservatuvara girebilmem için bir süre çalıştırdı. Konservatuvarla beraber oyunculuk başladı" ifadelerini kullandı.
Uzun süre kötü adam rollerinden sonra 'Yalan Dünya' dizisinde 'Selahattin' rolüyle bir komedide yer aldığını söyleyen Olgun Şimşek, sonrasında yine benzer rollerde olduğunu ama bunu salt kötü ya da iyi demeden kötü adamı oynadığını anlattı.
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"OYUNCULUK SEN ALIYORSAN OLUYOR"
Oyunculukla ilgili eğitime dair; "Bence zaten verilmiyor, alabiliyorsun. Sen alıyorsan oluyor" diyen Şimşek, "Oyunculukla ilgili eğitim bitmiyor. Her zaman devam ediyor. İnsan olmakla ilgili bir şey bence. Hani insan olmakla da bitmiyor. Her aşamasında bir şey öğreniyor insan. Benim çocuklarım olmasaydı belki de bana 'Terzi' dizisindeki rolümde bu kadar tezahürat edilmezdi. Çünkü çok çocuk ruhlu bir adamı oynadım" açıklamasını yaptı.
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"OYUNCULUK ÖLENE KADAR DEVAM EDEN BİR SÜREÇ"
Oyunculuğun öğrenilebilir bir şey olmakla birlikte, yatkın olmakla da ilgili olduğu tespitini paylaşan Olgun Şimşek, şunları kaydetti: Çocukluğumuzda hepimizde vardır, çocuklukta keşfedilen bir şeydir. En özgür yaşadığımız zamanlar çocukluk dönemidir. En kendimizi ifade ettiğimiz, hayata en açık, objektiflerimizin sonuna kadar açık, korkusuz, ön yargısız buluşmalarımız oralarda gerçekleşir. Bu daha sonrasında bizi besler diye düşünenlerdenim. Yani bir insanın durup dururken, bir başkası olma isteği bir yetenekle mümkündür. Öbür türlü dalga konusu olursun. Yani başka bir şey, başka bir durumla, başka bir duyguyla hemhal olabilme yeteneğidir oyunculuk. Hani başka birinin durumuna yerleşmek ve onu yargısız anlamak ve anlatmaktır. Bu bir yetenek istiyor. Oyunculuk, 'Şimdi oldum' gibi bir şey değildir. Ölene kadar devam eden bir süreçtir.
Olgun Şimşek, Yıldız Kenter'in "Sıradan olun ama alelade olmayın" sözüne değinerek; "Çok yetenekli olmayan oyuncular var. 'Yakışıklı oldukları için oradalar' diye böyle şeyler çok duyarsınız oyunculardan. Olsun, 'Şu daha iyisi, bu daha kötüsü' diyemeyiz. Hepsinin tadı var. Zaten hepsini farklılaştıran ondan istenen duygunun, kendindeki tadıyla buluştuğu zaman. Birilerine benzemeyen biricik oluyor. Aslında oyunculuğun bir sürü tarifi var" değerlendirmesinde bulundu.
Fotoğraflar: AA, İHA, Depo