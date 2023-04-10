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Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler!

Adana'da bir hafta önce ölen, 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi

Giriş: 10.04.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler! - Adana haberleri
Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler!
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İHA

Adana'da olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

2 AYLIK BEBEK 1 HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

ANNE GÖZALTINDA, BABA ARANIYOR

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

POLİS GİDİNCE BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ FARK ETTİ

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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