Ole Gunnar Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!

"BU TÜR BÜYÜK MAÇLARDA FUTBOLCU OLMAK ÇOK GÜZEL"

Bütün karşılaşmaların kendileri için fırsat olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Bütün takımlar birbirini yenebilir. Biz de her takımı yenebiliriz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen 'Keşke futbolcu olsam.' diyorum. Bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Benim de bu tarz maçlar için büyük tecrübem var. Bu tarz derbilerin olduğu günler güzel geçer. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetle sahadan ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.