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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Bu unvanı sürdürmek istedik - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Bu unvanı sürdürmek istedik

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:07
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        "Bu unvanı sürdürmek istedik"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularının çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, müsabakayı değerlendirerek, "Futbol açısından çok güzel bir maç oldu. İlk 30 dakikada çok iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra geri düştük. Rakip eksik kaldıktan sonra onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Biraz geriye çekildik. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans gösterdi. Bu 90 dakikalık çaba zor bir çalışmanın eseriydi. Ligin üst sırasına karşı kazanmak her zaman zordur. Rakibimiz de gerçekten iyi bir takım." diye konuştu.

        Karşılaşmaya yeni bir taktikle çıkan siyah-beyazlı teknik adam, planlarının işe yaradığını aktararak, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Rashica vardı. Öndeki 4 oyuncu hep akışkan bir şekilde pozisyonlarını değiştirerek oynadı. Golde Muçi ortaya geçti, Rafa Silva kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca hepimiz mutlu oluyoruz. Buna kalite ya da şans diyebilirsiniz ama herkesin maça konsantre olması iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın gol atma sorunu yaşadığını aktaran Solskjaer, "Defansif olarak iyi bir takımız ama gol atmada sorun yaşıyoruz. Gol atamıyoruz bazı maçlarda. Bu yüzden ligde iyi sırada değiliz. Her çalışmada her maçta yüksek şiddetli performans göstermelerini, kaliteli oynamaları için geliştirmeye çalışıyoruz. Ben de bu yüzden buraya getirildim." dedi.

        Derbiye yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile takım için önemli bir oyuncu. Soyunma odasındaki etkisi takım için çok önemli. Kendisiyle konuştum. Taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı açıkladım. Kendisi de olgunlukla karşıladı. Daha rahat pozisyon değiştiren oyuncularla oynadık. Immobile de saygıyla kabul etti. Kendisi sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. O bölgede Joao Mario ve Rafa Silva'yı kullanmayı tercih ettim. Çok çalışıyor ve sezon sonuna kadar iyi işler yapacak." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFLERİMİZ KUPA VE LİGİ İLK DÖRTTE BİTİRMEK"

        Ligi ilk dörtte bitirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

        "Futbol karmaşık bir oyun. Rakip bazen sizi durdurup zorluklar çıkarıyor. Bugün de açık bir oyun olacağını biliyorduk. Hızlı oyuncularla bunu değerlendirdik. Konya maçında gol atmamız sürreal bir durumdu. Şans yoktu. Maçın 60 dakikasını rakip ceza sahası içinde oynadık. Şans futbolun bir parçası. Oyun stili olarak rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Şansa ya da kontra ataklara bağlı bir oyun oynamamalıyız. Hala bazı şeylerin erken olduğunu düşünüyorum, buraya geleli 2,5 ay oldu. Hedeflerimiz kupa ve ligi ilk dörtte bitirmek. O yüzden parti yok çalışmaya devam edeceğiz."

        Beşiktaş'ın namağlup tek şampiyonluk unvanını korumak istemesinin camia için önemli olduğunu söyleyen Solskjaer, "Bu unvanı sürdürmek istedik. Benim için daha önemlisi takımın performansıydı." yorumunu yaptı.

        Maç öncesinde oluşan yabancı hakem gündemiyle ilgili bir soruya Solskjaer, "Baskının bu denli yoğun olduğu ortamda, Türkiye'de hakem olmak çok zor. Hakemler büyük baskı altında. Bugünkü hakem performansı gayet iyiydi. Benim için Türk ve yabancı fark etmiyor. Doğru karar verdiği müddetçe nereli olduğu benim için önemli değil. Semih'in kırmızısı doğru kart mı bilmiyorum. Hakem olmak zor, bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum." şeklinde cevap verdi.

        Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'la ilgili de konuşan Solskjaer, "Başakşehir'e karşı kaybettiğimiz maç Manchester United'daki en kötü mağlubiyetimizdi. Okan Buruk çok iyi bir hoca ve iyi bir insan. Maçtan sonra biraz sohbet ettik. Şimdi teknik direktörlük yapan eski oyuncularla denk gelmek benim için her zaman güzel bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

        Solskjaer basın toplantısının sonunda Türkçe "Bayramınız kutlu olsun." dedi.

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