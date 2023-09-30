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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Adana'da korkunç olay anbean kamerada! Kafede kurşun yağmuru - Güncel haberler

        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!

        Adana'da, 19 yaşındaki İsmet T., kafede arkadaşlarıyla oturan 23 yaşındaki Oğuz Efe'yi sırtından tabancayla vurup kaçtı. Şüpheli, kısa sürede yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:42
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        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
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        Adana'da olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi.

        SOHBET EDERKEN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe (23), sohbet sırasında içeri giren İsmet T. (19) tarafından sırtından tabancayla vurdu.

        BİRDEN FAZLA KURŞUN İSABET ETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz Efe´yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

        İsmet T.'nin, Oğuz Efe'yi neden vurduğu, polis soruşturmasının ardından belli olacak.

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        #adana
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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