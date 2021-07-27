Olğanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin anlamı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

OLAĞANÜSTÜ NASIL YAZILIR? TDK İMLA KURALLARI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, OLAĞANÜSTÜ şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

(olağa'nüstü)

1. sıfat Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade:

"Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor." - Halide Edip Adıvar

2. sıfat Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade:

"İlk önemli dedikodu, olağanüstü vergiler yüzünden çıkmış." - Kemal Tahir

3. sıfat Harikulade:

"Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var." - Haldun Taner

OLAĞANÜSTÜ KELİMESİNİ İÇEREN DİĞER KELİMELER

Olağanüstü, olağanüstü hal, olağanüstücülük,