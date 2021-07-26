Olağandışı mı, Olağan dışı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime sıfat olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Olağandışı kelimesinin doğru yazım şekli...

OLAĞANDIŞI MI, OLAĞAN DIŞI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Olağandışı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Olağan dışı kelimesi sıfattır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Olağan dışı" şeklinde yazılır.