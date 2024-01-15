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        Haberler Gündem Okulun son haftasında ders işlenecek mi? Karne haftasında (15-18 Ocak) ders yapılacak mı, ders var mı?

        Okulun son haftasında ders işlenecek mi?

        Okulun son haftasında ders işlenecek mi? Bu hafta öğrenciler 1. dönemi sonlandırmanın heyecanını yaşıyor. 19 Ocak günü verilecek karnelerin öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 'kış şenliği' yapılmasını istedi. İlk kez hayata geçirilen uygulamada çocukların eğlenirken öğrenmesi hedefleniyor. Peki, okulun son haftasında ders işlenecek mi? Karne haftasında (15-18 Ocak) ders yapılacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:31
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        • 1

          Milyonlarca öğrenci ilk dönemi bitirmek için geri sayarken okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karne alarak, sömestr tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez aldığı bir karar ile okulun son haftası için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği duyurdu. Peki, okullarda son hafta (15-18 Ocak) ders işlenecek mi? Okulun son haftasında ders var mı? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

          Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yani okulun son haftasında ders işlenmeyecek.

        • 3

          OKULLARDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

          Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

          Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.

        • 4

          ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK

          Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

        • 5

          ETKİNLİKLER KIŞ ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK

          Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.

        İlk kez! Okullarda karne öncesi yapılacak
        İlk kez! Okullarda karne öncesi yapılacak
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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