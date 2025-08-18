Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Okulların açılışı için geri sayım! MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Okulların açılışı için geri sayım! MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

        Yaz tatilinin son günleri geride kalırken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi merak edilen tarihler belli oldu. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

        Giriş: 18.08.2025 - 20:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 20:32
        • 1

          Tatilin son günleri yaklaşırken çantalar yeniden hazırlanıyor, sınıf kapıları büyük bir heyecanla açılmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ve tatil aralıkları belli olurken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

          2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        • 3

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        • 4

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

