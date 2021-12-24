Mart 2020'de ortaya çıkan ve neredeyse 2 yıldır eğitimden ekonomiye, turizmden sosyal yaşama kadar hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgınında gündem yeni koronavirüs varyantı Omicron. Çok hızlı bulaştığı ve bu zamana kadar neredeyse 60 kez mutasyona uğrayan Omicron varyantına karşı yeni tedbirler açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmış ve koronavirüs aşısında hatırlatma dozu süresinin 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu. Okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi nedeniyle çocuklar için alınacak önlemler merak edilince okulalrda ders süreleri kısalacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlamıştı. İşte uzmanlardan okullardaki ders süresine ilişkin açıklama