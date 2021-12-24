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Okullarda ders süresi kısalacak mı? Uzmanlar açıkladı!

Okullarda ders süresi kısalacak mı? Okullarda ders saatleri ne?

Koronavirüs salgını nedeniyle çok uzun bir süre eğitime evlerinden online devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına sınıflarına dönerek yüz yüze eğitimle başlamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron'un ardından yeni koronavirüs tedbirleri gündeme geldi. Okullarda ders süresi kısalacak mı? Okullarda ders saatleri ne?

24.12.2021 - 11:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Mart 2020'de ortaya çıkan ve neredeyse 2 yıldır eğitimden ekonomiye, turizmden sosyal yaşama kadar hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgınında gündem yeni koronavirüs varyantı Omicron. Çok hızlı bulaştığı ve bu zamana kadar neredeyse 60 kez mutasyona uğrayan Omicron varyantına karşı yeni tedbirler açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmış ve koronavirüs aşısında hatırlatma dozu süresinin 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu. Okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi nedeniyle çocuklar için alınacak önlemler merak edilince okulalrda ders süreleri kısalacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlamıştı. İşte uzmanlardan okullardaki ders süresine ilişkin açıklama 

  • OKULLARDA DERS SAATLERİ KAÇ DAKİKA?

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren okullarda dersler 40 dakika olarak işleniyor.

     

  • OKULLARDA DERS SÜRESİ KISALACAK MI?

    Omicron varyantının hızlı bulaşması nedeniyle başta okullar olmak üzere birçok kapalı alanda doğru havalandırma yapılması gerektiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Uzun süre kapalı alanlarda kalmak, bulaş riskini artırıyor. Okulların da açılmasından ve Omicron varyantının hızlı bulaşmasından dolayı, dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı” önerisinde bulundu.

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