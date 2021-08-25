Okullarda bulaş riski var mı?

Okullar yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Peki, yüz yüze eğitime başlayacak olan çocuklar için bulaş riski nedir?
"OKULLAR TOPLUMUN YANSIMASIDIR"
Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Zor bir karar, zor bir durum. Bir taraftan oldukça yüksek sayıda vaka var. Bu ortam okullara da yansıyor. Okullar sonuçta toplumun yansımasıdır. Bazı uç düşünceleri kafamızdan atmamız lazım. Bir uç diyor ki; okullarda bulaş riski yok. Çocuklar bulaştırmazlar, önleme gerek yok okulları açın diyor. Bir uç da; okulların açılması için ortam müsait değil, açmayın deniyor. İkisi de değil" açıklamasında bulundu.
"ÇOCUKLAR DA HASTALANIYOR"
Okullarda hastalığın bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bir yetişkin kalabalığı kadar değil, onlardan daha az bulaş riski var ama yine de bulaşıyor. Çocuklar da hastalanıyor. Yetişkinlere göre daha hafif seyretmesine rağmen çocuk kayıpları da var. Vakalar arttığı zaman çocuk yoğun bakımlarımız doluyor. Dolayısıyla okulun riskli ama mutlaka açılması gereken bir ortam olduğunu düşünmek lazım. Zorluğu da orada. Bir insanın birincil hakkı sağlıksa ikincil hakkı da eğitim. Çocukları bir yıl eğitimden mahrum bıraktık, bu iş iki yılı kaldırmaz. Özellikle benim branşımda tıp fakültesinde çocuklara sadece online ders vererek doktor yapamazsınız. Aynı şey ilkokul, ortaokullar, liseler için de gerekli. Bir taraftan da 'Tedbire gerek yok, okulda bir şey olmaz' düşüncesini de bırakmamız lazım. Ortada çok fazla yayın, çalışma ve veri var. İsrail tüm tedbirleri kaldırdığında 2 bin tane çocuk vaka çıktı. Bunun üzerine İsrail önce okulları kapattı ve sonra açtığında da, o okulda tek bir vaka çıktığında kapatacağını açıkladı.
Kendi haline bırakırsak okulda kümeler şeklinde yayılabiliyor. Onun için ben hep şunu öneriyorum; tedbir alarak açmalıyız" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!