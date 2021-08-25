Okullarda bulaş riski var mı?

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Okullar yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Peki, yüz yüze eğitime başlayacak olan çocuklar için bulaş riski nedir?

"OKULLAR TOPLUMUN YANSIMASIDIR"

Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Zor bir karar, zor bir durum. Bir taraftan oldukça yüksek sayıda vaka var. Bu ortam okullara da yansıyor. Okullar sonuçta toplumun yansımasıdır. Bazı uç düşünceleri kafamızdan atmamız lazım. Bir uç diyor ki; okullarda bulaş riski yok. Çocuklar bulaştırmazlar, önleme gerek yok okulları açın diyor. Bir uç da; okulların açılması için ortam müsait değil, açmayın deniyor. İkisi de değil" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLAR DA HASTALANIYOR"

Okullarda hastalığın bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bir yetişkin kalabalığı kadar değil, onlardan daha az bulaş riski var ama yine de bulaşıyor. Çocuklar da hastalanıyor. Yetişkinlere göre daha hafif seyretmesine rağmen çocuk kayıpları da var. Vakalar arttığı zaman çocuk yoğun bakımlarımız doluyor. Dolayısıyla okulun riskli ama mutlaka açılması gereken bir ortam olduğunu düşünmek lazım. Zorluğu da orada. Bir insanın birincil hakkı sağlıksa ikincil hakkı da eğitim. Çocukları bir yıl eğitimden mahrum bıraktık, bu iş iki yılı kaldırmaz. Özellikle benim branşımda tıp fakültesinde çocuklara sadece online ders vererek doktor yapamazsınız. Aynı şey ilkokul, ortaokullar, liseler için de gerekli. Bir taraftan da 'Tedbire gerek yok, okulda bir şey olmaz' düşüncesini de bırakmamız lazım. Ortada çok fazla yayın, çalışma ve veri var. İsrail tüm tedbirleri kaldırdığında 2 bin tane çocuk vaka çıktı. Bunun üzerine İsrail önce okulları kapattı ve sonra açtığında da, o okulda tek bir vaka çıktığında kapatacağını açıkladı.

Kendi haline bırakırsak okulda kümeler şeklinde yayılabiliyor. Onun için ben hep şunu öneriyorum; tedbir alarak açmalıyız" diye konuştu.