9 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL’DA OKUL SAATLERİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, İstanbul'da tüm okullarda okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü, eğitim öğretim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.