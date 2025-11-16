Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor? Birinci dönem ikinci ara tatili ne zaman, ayın kaçında? MEB 2025-2026 takvimi

        Okullar ne zaman açılıyor? İkinci ara tatili ne zaman?

        Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'dan itibaren başlayan ara tatille kısa bir mola vermiş oldu. Bu süreçte dinlenme imkânı bulan öğrenciler için yakında yeniden ders dönemi başlayacak ve eğitim öğretim Mart ayına kadar devam edecek. Peki, okulların açılış tarihi ve ikinci ara tatilin zamanı nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 14:02 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca öğrenci 10 Kasım itibarıyla ara tatile girdi. Tatil sürecinde dinlenme fırsatı bulan öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. Böylece öğrenciler Mart ayına kadar öğrenim görmeye devam edecek. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci ara tatil ne zaman?

        • 2

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

          Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

        • 3

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        • 4

          2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Habertürk Anasayfa