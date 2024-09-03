Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan yeni eğitim öğretim yılı takvimini sorgulanıyor. Yeni eğitim dönemi coşku içinde bekleniyor. Bu kapsamda, okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam edişiyle gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman ve ayın kaçında ve ayın kaçında açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 - 2025 MEB takvimi ile konu hakkında merak edilen bilgiler...