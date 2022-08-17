Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün bitiyor? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman açılıyor, yeni dönem dersleri ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün bitiyor? MEB takvimi ile 2022-2023 okulların açılacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi takvimi ile birlikte okulların açılacağı tarih netlik kazanmış oldu. MEB takvimiyle ara tatil ve yaz tatili tarihleri de duyuruldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri okulların açılacağı tarihi araştırıyor. İşte, 2022-2023 okulların açılacağı tarih...

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