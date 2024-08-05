Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün bitiyor? 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi

        Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini duyurdu. Duyurunun yapılmasının ardından ilkokul ve lise öğrencileri yeni dönem başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. MEB'in yeni dönem eğitim öğretim tarihini açıklamasıyla "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları öğrenciler tarafından gündeme geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 3

          BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLLERİ

          Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          15 TATİL NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa