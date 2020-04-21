Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı? sorusunun yanında öğrenci ve velilerin gündeminde olan bir diğer soru da yaz tatilinde telafi eğitimi olacak mı? Olursa, ne kadar sürecek? şeklinde. Tüm bu sorularla ilgili son açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptı. İşte Bakan Selçuk'un okulların açılması ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Nisan'a kadar kapalı olmasına karar verilen okulların açılacağı tarih olarak 4 Mayıs verilmişti. Ancak Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyeye göre bu tarihte değişikliği yaşanabileceğini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu sözlerle ifade etmişti: "30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır."

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" diye konuştu.

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.