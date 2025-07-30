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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 Okullar ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 Okullar ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak?

        Okulların açılmasıyla birlikte yeni eğitim dönemi başlayacak. MEB 2025 2026 eğitim öğretim takvimi ile yaz tatili, ara tatil ve okulların açılış ve kapanış tarihi duyuruldu. Ders ve sınav temposundan bir süre uzakta olan öğrenciler planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 Okullar ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:21
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        • 1

          Yaz döneminde okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Müfredatın uygulanmaya başlaması, sınav ve etkinliklerin planlanması süreci okulların açılmasıyla start verecek. Peki okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre okullar yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili tarihi 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

        • 3

          EĞİTİM TAKVİMİ

          Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

          Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

          İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

          Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

          Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

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