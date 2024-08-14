Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler okula ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatili süreci devam ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala Millî Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi kontrol ediliyor. Her sene Eylül ayında başlayan okullarda yeni eğitim öğretim yılı ise 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Peki Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler okula ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? İşte MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri
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Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenciler, son tatilini yaparken dönemin sona ermesinin ardından en uzun soluklu tatil olan yaz tatili başlamıştı. Şimdi ise gözler okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtında. Peki İlkokul, ortaokul ve liseler okula ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.
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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 Yaz tatili 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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