Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde, gözler okulların hangi tarihte açılacağına çevrilmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024-2025 MEB takvimi ve bu konuyla ilgili merak edilen bilgiler...