Okullar ne zaman açılacak? 2025 2026 MEB takvimine göre ara tatiller ne zaman, okullar hangi tarihte açılacak?
MEB takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. Takvime göre milyonlarca öğrenci Eylül'de yeniden ders başı yapacak. Öte yandan okullarda 1. sınıflar ve anaokulları bir hafta önceden ders başı yapacaklar. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2025 2026 MEB takvimine göre ara tatiller ne zaman, okullar hangi tarihte açılacak?
- 1
Okulların açılış tarihi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. İşte okulların açılışı ve ara tatil tarihi
- 2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
- 3
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
-