Yurt dışında da çok kazandı 0:00 / 0:00

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3 ödül kazanan 'Okul Tıraşı' yurt dışında da bir çok ödüle layık görüldü

'Okul Tıraşı' 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' (Ferit Karahan ve Gülistan Acet) ve 'En İyi Kurgu' (Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin) dallarında 'Altın Portakal kazandı.

Ferit Karahan'ın yönettiği 'Okul Tıraşı', yurt dışında da birçok ödül kazandı.

71. Berlin Uluslararası Film Festivali

* FIPRESCI Ödülü

38. Uluslararası Fecr Film Festivali

* En İyi Senaryo Ödülü

36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE

* En İyi Film ve En İyi Seyirci Ödülü

28. Avrupa Film Festivali Palić

* En İyi Yönetmen Ödülü

11. Atlántida Film Festivali'nde Eleştirmenler Ödülü

* 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü

* 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü

2021 Ourense Uluslararası Film Festivali

* En İyi Yönetmen Ödülü

Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı 'Okul Tıraşı'nın konusu şöyle; Yatılı bir okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı 'Yusuf', onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. 'Yusuf', arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır."