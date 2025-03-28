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        Haberler Gündem Okul müdürüne yumruklu saldırı kamerada - Güncel haberler

        Okul müdürüne yumruklu saldırı kamerada

        Aksaray'da okul müdürü Mustafa Emlik, arkadaşıyla tartıştığı için uyardığı öğrencisinin velisi M.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:37
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        Okul müdürüne yumruklu saldırı kamerada
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        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gazipaşa İlkokulu'nda meydana geldi. Okul Müdürü Mustafa Emlik, okulda tartışan iki öğrenciyi uyardı.

        Öğrencilerden biri durumu velisine anlattı. Veli M.K. ve eşi N.K. (25) okula geldi. Ders bitip öğrenciler ayrıldıkları sırada Mustafa Emlik evine gitmek için okuldan çıktığında M.K. ve N.K. ile karşılaştı. Veli çift, Emlik'e tepki gösterince tartışma çıktı.

        Tartışmaya İ okulda hizmetli olarak görev yapan D.K. de (28) katıldı. Veli M.K. tartışma sırasında müdür Emlik'e yumrukla saldırdı. Koşarak okul bahçesine kaçan Emlik, dengesini kaybedip yere düştü. M.K. de yine yumrukla saldırmaya devam etti. Diğer veliler ve öğretmen araya girip, Emlik'i kurtardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emlik, tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırı anı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Emlik'in şikayeti üzerine M.K. ile olaya karışan N.K. ve hizmetli D.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ

        Eğitim -Bir -Sen Aksaray 1 No’lu Şubesi üyeleri ve Mustafa Emlik'in birlikte görev yaptığı meslektaşları bugün okul önünde bir araya gelip, saldırıya tepki gösterdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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