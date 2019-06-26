Okul çantasına paraları yetmeyince çözümü bunda buldular

Sağlam bir eğitim almak, çocuğun geleceğini şekillendirmesinde önemli bir rol üstleniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 60 milyon ilkokul çağındaki çocuk okulda değil. Çocukların eğitim alamamalarının en yaygın sebeplerinden biri de yoksulluk.

Dünyanın her yerinde, zor şartlar altında okula giden ya da ailesine destek olduğu için okullarını yarıda bırakan milyonlarca çocuk var. Okul gereçleri gibi çoğumuz için temel ihtiyaçlar olsa da birçok ailenin masrafları karşılamaya gücü yetmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kamboçya'da bir aile çocuğuna çanta satın alamasa da ilginç bir yönteme başvurdu.

Öğretmen Sophous Suon beş yaşındaki NY Keng'in sıra dışı sırt çantasını hemen fark etti.

Öğretmen basit bir okul çantasının bölgesinde 30000 riele yani 7 dolara mal olduğunu ve çoğu ailenin çanta satın alamadığını belirtti. Ancak, NY Keng'in çiftçi olarak çalışan babası uzun süre para biriktirip çanta satın almak yerine daha yaratıcı bir seçenek sundu.

Azimli baba, rafya ipinin parçalarını kullanarak mavi bir sırt çantası ördü.

Öğretmen Suon, okul çantasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra pek çok olumlu dönüş aldı. Ebeveynin çocuğu için gösterdiği gayret, internette büyük ilgi gördü.

Binlerce kişi babanın bağlılığı ve yaratıcılığından etkilendi. Öğretmen, "Yardımsever kişiler çanta hediye etmek için temasa geçmek istedi" dedi.