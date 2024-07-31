Oktay Kaynarca: Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile...
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile fotoğrafımı yayımladı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti
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Oktay Kaynarca, annesiyle yer aldığı fotoğrafına, "Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile..." notunu düştü. Nursel Kaynarca, oğlunun paylaşımına; "Canım yavrum Allah size uzun ömürler versin" yorumunu yaptı. Anne - oğulun benzerliği dikkat çekti.
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Ünlü isimler zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayımlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle de dikkat çekiyor...
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Neslihan Atagül ile annesi Perihan Çıtlak
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Ata Demirer ile annesi Ayten Kaçar
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Amine Gülşe ile Gülter Gülşe
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Demet Özdemir ile Ayşen Şener
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Gülben Ergen ile annesi Gülser Ergen
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Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur
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Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz
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Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu
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Ahmet Kural ile annesi Sema Kural
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Dilan Çiçek Deniz ile annesi Hale Temizyürek
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Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
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Azra Akın ile annesi Ayla Akın
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Kenan Doğulu ile annesi Serpil Doğulu
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Özge Ulusoy ile annesi Armağan Ulusoy
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Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli
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Ali Sunal ile annesi Gül Sunal
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Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz