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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücumda şahlandı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücumda şahlandı!

        Ligin 10. haftasını lider kapatan Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücum performansıyla dikkat çekiyor. Buruk'un bu sezonu, ilk iki sezonunu geride bıraktı; hücumda patlama yaptı!

        Giriş: 01.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:32
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        • 1

          Ligin 10. haftasını lider kapatan Galatasaray'ın istatistikleri lige damga vuruyor.

        • 2

          Son iki sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlara kıyasla daha iyi performans sergiliyor.

        • 3

          Sezonu 13. tamamlamış bir Galatasaray devralan Okan Buruk, her geçen sezon daha iyi performansa imza atıyor.

        • 4

          Buruk'un ilk 10 haftalar baz alındığında elde ettiği sonuçlar, Galatasaray'ın oyununun değiştiğini de gösteriyor.

        • 5

          2022-23'te daha temkinli bir yapı kuran Buruk, 2023-24'te istatistik kağıdının her alanında ilerleme kaydetti.

        • 6

          2024-25 sezonunda ise hücum üretkenliği adeta patlama yapmış durumda.

        • 7

          10 haftayı namağlup tamamlayan Cimbom 2.8 puan ortalaması yakaladı.

        • 8

          Bu sezon maç başıan 2.9 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, geçen sezona kıyasla maç başına 1 gol fazla atıyor.

        • 9

          Savunmada geçen sezonu arayan Cimbom bu sezon maç başına 0,5 daha fazla gol yed

        • 10

          Bu sezon daha direkt hücum eden Galatasaray'ın topla oynama yüzdesi de düştü.

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