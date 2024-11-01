Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücumda şahlandı!
Ligin 10. haftasını lider kapatan Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücum performansıyla dikkat çekiyor. Buruk'un bu sezonu, ilk iki sezonunu geride bıraktı; hücumda patlama yaptı!
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Ligin 10. haftasını lider kapatan Galatasaray'ın istatistikleri lige damga vuruyor.
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Son iki sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlara kıyasla daha iyi performans sergiliyor.
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Sezonu 13. tamamlamış bir Galatasaray devralan Okan Buruk, her geçen sezon daha iyi performansa imza atıyor.
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Buruk'un ilk 10 haftalar baz alındığında elde ettiği sonuçlar, Galatasaray'ın oyununun değiştiğini de gösteriyor.
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2022-23'te daha temkinli bir yapı kuran Buruk, 2023-24'te istatistik kağıdının her alanında ilerleme kaydetti.
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2024-25 sezonunda ise hücum üretkenliği adeta patlama yapmış durumda.
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10 haftayı namağlup tamamlayan Cimbom 2.8 puan ortalaması yakaladı.
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Bu sezon maç başıan 2.9 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, geçen sezona kıyasla maç başına 1 gol fazla atıyor.
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Savunmada geçen sezonu arayan Cimbom bu sezon maç başına 0,5 daha fazla gol yed
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Bu sezon daha direkt hücum eden Galatasaray'ın topla oynama yüzdesi de düştü.