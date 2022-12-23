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Okan Buruk'tan sakatlık ve transfer sözleri: Oliveira, Icardi ve Seferovic...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçı sonrası konuştu. Buruk, takımdaki sakat futbolcular ve "Devre arasında forvet transferi yapacak mısınız?" sorusunu yanıtladı

Giriş: 23.12.2022 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

  • Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

  • Maç sonunda merak edilen soruları da yanıtlayan Okan Buruk, takımdaki sakatlık durumu ve devre arası transferi hakkında da konuştu. 

  • ''ÇOK FAZLA HASTAMIZ VAR''

    Takımda gribal enfeksiyonun etkili olduğu için kadro planlamasını ona göre yaptıklarını söyleyen Buruk, "Takımımızda bu hafta çok fazla grip vakaları oldu. Bu yüzden kadroda olmayan Yusuf, Emre gibi oyuncularımız vardı. Baran yeni yeni iyileşti. Diğer takımlara göre perşembe günü oynamak biraz dezavantaj. Pazar günü tekrar maçımız var. Bu maç öncesinde kadro planlamasını düşündük. Maç içinde de bunu uygulamaya çalıştık. Hafta sonuna oyuncularımızı hazır tutmaya ve maçı kazanmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

  • "SERGIO OLIVEIRA BİZİMLE OLACAK"

    ''Sergio Oliveira antrenmana başladı. İstanbulspor maçında o da kadroda olacaktır. Sadece Mauro Icardi, bizimle olmayacak. Yusuf Demir hasta ama iyileşecektir. Genel olarak toparlandık. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, morali de yerinde. Onu da takıma katarsak, daha iyi olacak. Bir haftada üç maçımız var.''

  • ''ŞANSSIZ OLDU''

    Haris Seferovic'in durumu ile ilgili olarak ise "Sezon başı hedefimiz şampiyonluk dedik ve geniş kadro kurduk. Üç tane önemli, aynı mevkide benzer profilde oyuncu elimizde oldu. Gomis çok iyi başladı, Icardi devam etti. Seferovic'e de şans vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nda sonradan girse de yer aldı. Ondan yine beklentimiz var. Onunla beraber iki forvetimiz daha bulunuyor. Onu da kazanmaya çalışacağız. Penaltıyı attı ama direkten döndü. Onun için de şanssız oldu. Gol olsa psikolojik olarak güçlenebilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  • DEVRE ARASINDA FORVET TRANSFERİ OLACAK MI?

    Devre arasında forvet transferi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Buruk, "Ligin son haftasını gol patlamasıyla tamamladık. Hazırlık maçında yine çok fazla pozisyona girdik ama gol sayısı pozisyonun altında kaldı. Dominant oyunumuzu bugün de sürdürdük. Maçın son bölümündeki yanlış tercihler, vuruşlar, acele etme, inanmadan vurma bugün golü getirmedi. Önemli olan pozisyona girip devam etmek. Forvet olarak Icardi'nin dönmesini bekliyoruz. Gomis yine elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arasına girince o bölgeyi daha net düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

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