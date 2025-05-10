Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme: Üstünlük kurduk!

Trabzonsporlu gençlerin Türkiye için örnek bir başarı gösterdiğini ifade eden Buruk, "Yarın da Anneler Günü, başta annem olmak üzere bütün annelerin, gününü kutluyorum. İnşallah ülkemiz için de bundan sonraki süreç hepimiz için de hem annelerimizin hem bizlerin istediği gibi mutlu olduğu bir süreç olur." ifadesini kullandı.

Buruk, maç öncesi Trabzonspor'un bir rotasyona girebileceğini düşündüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü çarşamba günü çok önemli bir final maçı var. Bu final maçına da rakibimizin daha tam kadroyla çıkmasını bekliyorduk. Burada tabii ki bu tür maçlar öncesi en büyük risk sakatlık riskleri oluyor. Bir rotasyon bekliyorduk. Saha dizilişini daha değişken bekliyordum açıkçası. Yani hem 4’lü hem 3’lüye dönen daha önceki maçlarda Fatih hocanın denediği rotasyonlar var, saha içi rotasyonlar. Top rakipteyken savunmayı beşlediği, top kendindeyken 4’lü savunmayla oynadı. Ama bugün direkt olarak üçlü savunmayı kullandı. Burada özellikle bizi kilitlemeye çalıştılar. İlk yarıda bence bunu önemli bir şekilde başardılar. Zaman zaman çok fazla uzun toplar oynadık. Bu uzun topların dönüşünde ilk yarının sonlarında verdiğimiz pozisyonlar da oldu."