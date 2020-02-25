25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 23. haftanın kapanışında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken mücadeleye Okan Buruk'un Martin Skrtel hamlesi damga vurdu.
4 DAKİKADA GELEN HAMLE
43. dakikada Visca'nın penaltısı ile öne geçse de 60. dakikada Umar Aminu'ya engel olamayan İstanbul ekibi, son bölüme 1-1'lik eşitlikle girdi. Crivelli'nin sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmadığı mücadelede Okan Buruk, 87. dakikada tecrübeli savunmacı Martin Skrtel'i, bir başka stoper Ponck'u oyundan alıp forvet olarak sahaya sürdü. Slovak futbolcu, 90+1. dakikada kaleci Gökhan Akkan'dan seken göğsüyle düzeltip köşeye gönderdi. Son anda gelen galibiyet golüyle coşan Başakşehirli futbolcular, büyük sevinç yaşarken Okan Buruk, Skrtel'i golün ardından stopere gönderdi. Son düdüğün ardından Başakşehir, 46 puanla liderlik koltuğuna otururken Buruk da bu hamlesi ile sosyal medyada övgü aldı.
"LİDER OLMAK ÖNEMLİYDİ"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, bu konuyla ilgili "3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Crivelli ve Gulbrandsen yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Bugün lider olmak çok önemliydi inşallah böyle devam edeceğiz" dedi.
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