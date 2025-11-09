Okan Buruk'tan Kocaelispor karşısında çift forvet tercihi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Ajax maçının 11'ine göre Körfez ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin yerine Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan ise kadroda yer almadı.

BURUK'TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasına çift forvetle başladı. Buruk, Victor Osimhen ile birlikte Mauro Icardi'ye 11'de görev verdi. İki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile İstanbul'da oynanan maça birlikte başlamıştı. O müsabakada sakatlık yaşayan Icardi, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. ICARDI, 3 MAÇ SONRA 11'DE Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kocaelispor maçıyla 11'e döndü. Bu sezon son olarak deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde 11'de başlayan Icardi saha sonra ligde Göztepe ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı. İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi. Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı. SELÇUK İNAN DÖRDÜNCÜ KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu. Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı. TANER GÜLLERİ'YE PLAKET Kocaelispor'un 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 4 gol atan eski futbolcusu Taner Gülleri'ye maç öncesinde kulüp başkanı Recep Durul tarafından plaket verildi.

TAKIMLAR BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü ANDI Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı. Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı. İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı. Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı. GALATASARAY TARAFTARI SELÇUK İNAN'I ÇAĞIRDI Müsabaka öncesi deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları eski futbolcuları İnan'ı tribüne çağırdı. İnan müsabaka başlamadan önce tribünlere yedek kulübesinden alkışla karşılık verdi.